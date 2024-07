Madrasta e enteada são capturadas no RS por furto de benefício social de cearense

Adolescente utilizava máscara de raposa para despistar câmera de agência bancária. O valor sacado foi integralmente restituído à vítima Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Ceará/SSPDS

Uma madrasta e uma enteada foram capturadas pela Polícia Civil do Rio Grande Sul (PC-RS), nessa sexta-feira, 26, suspeitas de furtar o benefício social de uma vítima residente do município de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A captura aconteceu na cidade de Pelotas, no RS. A dupla, de 33 e 17 anos, foi localizada após a vítima tentar sacar o benefício em uma agência bancária no município cearense e ser informada pelo banco que o valor já havia sido retirado, dias antes, em uma agência no interior do RS. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No local, um circuito de câmeras de segurança registrou o momento em que a adolescente furtou o valor na agência. Para tentar não ser identificada pelas câmeras, a jovem usou uma máscara de raposa no momento do saque.