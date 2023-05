Homem é detido por criação ilegal de 34 aves silvestres em Iguatu

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) deteve um homem por crime ambiental na zona rural de Iguatu. Durante a ocorrência, foram resgatadas 34 aves silvestres, majoritariamente da espécie caboclinho.

A ação ocorreu após denúncia de uma criação irregular de aves silvestres na casa do homem. Chegando ao local, o Batalhão de Policiamento de Meio Ambiente (BPMA/PMCE) viu os animais estavam engaiolados.

Foram apreendidos 20 pássaros da espécie caboclinho, vulnerável à extinção no Ceará, segundo a Lista Vermelha da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também foram resgatados dois bicos de prata, seis caretas, três pássaros crispim e três sabiás. As aves foram devolvidas à natureza e o homem conduzido à Delegacia Regional de Iguatu. Lá, um Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO) foi lavrado contra ele.

Aves silvestres: rota de tráfico no Ceará

Iguatu é um dos municípios da rota de tráfico de animais silvestres no Ceará, de acordo com mapeamento da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres (Renctas), realizado em 2014. A cidade é foco de compra e venda dos animais.

As aves são as principais vítimas do tráfico de animais no Brasil e no Ceará. De 2015 a 2022, 87% dos recebimentos do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras/Ibama) de Fortaleza. corresponderam a aves.