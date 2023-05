Homem é preso e seis aves silvestres são resgatadas em Cedro

Um homem, de 43 anos, foi preso por por posse irregular de arma de fogo e crime ambiental pelo Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), nessa segunda-feira, 8 de maio, no município de Cedro, a 387,3 km km de Fortaleza. Na ocasião, seis pássaros silvestres foram resgatados.

Nesta segunda-feira, policiais militares foram ao endereço onde ocorreu a prisão para averiguar denúncias de criação ilegal de aves.

Ao chegar no local, a composição encontrou os animais em gaiolas no alpendre da residência. Após buscas no imóvel, policiais também encontraram uma espingarda e munições. O suspeito foi levado à Delegacia Regional de Icó e autuado em flagrante pelos crimes.



