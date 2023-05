Pássaros silvestres são resgatados de cativeiro em casa no bairro Messejana

Policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) resgataram 19 pássaros silvestres da fauna brasileira que estavam em uma casa no bairro Messejana, em Fortaleza. Os agentes chegaram ao local após um mandado de busca e apreensão ser expedido pela Justiça. Um homem de 45 teve uma ordem de prisão temporária cumprida.

Os policiais tiveram apoio de equipes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). No endereço, foram encontradas duas Marrecas de Coleira, seis Marrecas Viuvinhas Irerê, um papagaio, duas Araras-Vermelhas, duas Primaveras e seis emas — todos os animais estavam mantidos em cativeiro de forma ilegal.



Os pássaros foram conduzidos à DPMA, assim como o homem suspeito de os manterem na casa — ele já tinha passagens na Polícia por crime ambiental, posse irregular de arma de fogo e estelionato.

Após serem inicialmente retidos na delegacia, os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama e ao instituto Pró-Silvestre — onde serão devolvidos aos seus habitats naturais assim que concluírem um período de quarentena e serem examinados por biólogos.

Animais silvestres: aumento de apreensões

O número de resgates de animais silvestres durante os primeiros quatro meses de 2023 foi 13% maior do que o observado no mesmo período do ano passado, aponta o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).

Apenas no primeiro quadrimestre deste ano, foram registrados 3.875 resgates de animais ante 3.421 em 2022.