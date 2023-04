Operação resgata 35 aves silvestres mantidas em cativeiro no Interior do Ceará

Uma operação da Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace) resgatou 35 aves silvestres entre quarta, 19, e essa quinta-feira, 20, nos municípios de Pentecoste e Baturité, no interior do Estado.

Os pássaros eram mantidos em cativeiro e foram localizados pela Diretoria de Fiscalização do órgão após denúncias anônimas. Na ofensiva, cinco pessoas foram autuadas em flagrante e vão responder por crime ambiental.

De acordo com a Semace, foram resgatados animais de 14 espécies: 8 Papa-Capins, 4 Golinhas, 1 Abre-e-Fecha, 5 Galos-de-Campina, 4 Bigodeiros, 2 Corrupiões, 1 Cigarra, 1 Sabiá-Laranjeira, 1 Guriatã, 4 Vem-Vem, 1 Xexéu, 1 Primavera, 1 Boé e 1 Periquito-do-Sertão.

Os pássaros foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama, em Fortaleza, e ao Instituto Pró-Silvestre, também localizado na Capital. De acordo com a Semace, as aves serão devolvidas à natureza após passarem por reabilitação.

A legislação ambiental do Brasil enquadra como crime ambiental a criação de animais silvestres em cativeiro sem a devida autorização do órgão competente. A punição para quem incorre na infração é detenção de seis meses a um ano ou multa, que pode variar de R$ 500 a R$ 5.000 por cada espécime resgatada.

Maus tratos a animais silvestres: Denúncias

A Semace orienta que os maus tratos a animais silvestres sejam denunciados ao serviço Disque Natureza, por meio do telefone 0800 275 2233.

A ligação é gratuita. também é possível relatar a ocorrência no portal da Superintendência, clicando na opção “Registrar Denúncia Ambiental”, ou pelo aplicativo Semace Mobile (disponível apenas para dispositivos Android). O sigilo dos denunciantes é garantido pelo órgão.

Entrega voluntária de animais silvestres

Quem estiver em posse de animais silvestres adquiridos de forma irregular pode entregá-los, voluntariamente, ao Centro de Triagem de Animais Silvestres – Cetas, sem ser multado.

Para isso, é necessário entrar em contato com a Semace pelo e-mail [email protected], ou diretamente com o Cetas pelo telefone (85) 3474 0001, para obter as devidas orientações.

