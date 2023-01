Suspeito de estuprar alunos, professor é preso com pornografia infantil em Iguatu

Um homem de 32 anos, que é professor de balé, foi preso nessa terça-feira, 24, com vasto material pornográfico infantojuvenil no município de Iguatu, a 361,4 km de Fortaleza. Ele é suspeito de estuprar dois alunos que na época tinham 11 anos.

Os dados da prisão do suspeito foram divulgados nesta sexta-feira, 27. Os crimes foram cometidos em 2019 e 2020, mas denunciados apenas no ano passado, conforme a Polícia.

O caso começou a ser investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Iguatu. De acordo com a investigação, o homem teria aproveitado a proximidade com as mães das vítimas para cometer os delitos.

Um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável foi solicitado ao Poder Judiciário, e, no momento da prisão, os agentes constataram que ele armazenava um vasto material pornográfico infantojuvenil.

Com a apreensão do material, o homem também vai responder pelo crime de armazenar material com pornografia infantojuvenil, com base no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O nome do suspeito não é divulgado para preservar a identidade das vítimas.

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Iguatu: (88) 3441 0302

