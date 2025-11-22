Caminhão tomba na BR-116 em Icó e carga é saqueada; veja vídeos

A Polícia Rodoviária Federal informou que houve o "saque integral da carga" / Crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um caminhão tombou na tarde deste sábado, 22, no km 384 da BR-116, nas proximidades do município de Icó, no Ceará. Vídeos do acidente compartilhadas nas redes sociais mostram que, antes mesmo da chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para isolar a área, diversas pessoas saquearam toda a carga espalhada pela pista. LEIA TAMBÉM | Motociclistas de aplicativo protestam contra morte em acidente de trânsito



A PRF informou também que atuou na contenção e identificação dos envolvidos. Dois suspeitos foram flagrados participando do saque e acabaram presos. Eles foram levados à Delegacia de Polícia Civil, onde passaram pelos procedimentos legais. O saque de cargas é crime, configurando furto ou apropriação indevida de mercadorias. O condutor do caminhão, um homem de 51 anos, ficou ferido. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Ceará) foram acionadas ainda pela manhã. Ao chegarem ao local, prestaram atendimento ao motorista, que foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icó.