Caminhão tomba na BR-116 em Icó e carga é saqueada; veja vídeos

Caminhão tomba na BR-116 em Icó e carga é saqueada; veja vídeosDiversas pessoas saquearam a carga e duas foram presas. O condutor do caminhão ficou ferido e foi socorrido pelo Samu
Um caminhão tombou na tarde deste sábado, 22, no km 384 da BR-116, nas proximidades do município de Icó, no Ceará. Vídeos do acidente compartilhadas nas redes sociais mostram que, antes mesmo da chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para isolar a área, diversas pessoas saquearam toda a carga espalhada pela pista.
Veja vídeos do acidente
Pelos vídeos, é possível ver dezenas de pessoas em volta do caminhão, retirando a estrutura que protegia a carga e carregando caixas. Algumas delas cobriam a cabeça e o rosto para não serem identificadas.
De acordo com a PRF, a mercadoria transportada era composta por produtos variados e as notas fiscais se extraviaram após o tombamento. Entre os itens retirados, é possível ver pneus sendo levados de dentro dos destroços do caminhão.
Em nota, a PRF informou que houve o “saque integral da carga” e que equipes no local atuaram para conter a ação e identificar os envolvidos.
A PRF informou também que atuou na contenção e identificação dos envolvidos. Dois suspeitos foram flagrados participando do saque e acabaram presos. Eles foram levados à Delegacia de Polícia Civil, onde passaram pelos procedimentos legais.
O saque de cargas é crime, configurando furto ou apropriação indevida de mercadorias.
O condutor do caminhão, um homem de 51 anos, ficou ferido. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Ceará) foram acionadas ainda pela manhã. Ao chegarem ao local, prestaram atendimento ao motorista, que foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icó.
O acidente deixou o trecho completamente interditado e uma longa fila de veículos se formou. A BR-116 ficou interditada por aproximadamente 6 horas e foi liberada por volta das 13h30min.