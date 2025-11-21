Suspeito e homício em Iguatu é preso em Jazeiro do Norte

Caso teria corrido em setembro desse ano após uma briga entre a vítima e o suspeito — ambos eram amigos

Um homem de 43 anos, investigado por um homicídio ocorrido em Iguatu , no Centro-Sul do Ceará , foi preso nessa quinta-feira, 20, durante uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). O suspeito teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e foi capturado em Juazeiro do Norte.

A prisão ocorreu após investigações conduzidas pela 4ª Delegacia Seccional de Iguatu. O crime ocorreu no dia 1º de novembro de 2025, após uma desavença entre a vítima e o suspeito — ambos de 43 anos e amigos. A vítima foi morta com disparos de arma de fogo.

O homem foi localizado no município de Cansanção, na Bahia, e conduzido até a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte, onde teve o mandado de prisão cumprido. Após a formalização dos procedimentos, ele foi colocado à disposição da Justiça. Segundo a PCCE, o caso está esclarecido.



