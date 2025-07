Crianças de 12 e 13 anos morrem vítimas de afogamento em Ibicuitinga

Duas crianças morreram na última terça-feira, 8, no município de Ibicuitinga , distante 176 quilômetros (km) de Fortaleza . Hadassa Mendes Maia, 13, e José Artur Mendes da Silva, 12, faleceram vítimas de um afogamento na zona rural do município.

“Manifestamos profundo pesar pela partida repentina de Hadassa, que servia como coroinha em nossa paróquia, e Arthur, ambos, também, membros da RCC. Pedimos ao senhor que os acolha em seu reino. Neste momento de dor, nos solidarizamos com as famílias enlutadas e pedimos ao Senhor que conforte seus corações”, diz o texto.

A morte das crianças foi confirmada pela Secretaria da Educação, Ciências e Tecnologia de Ibicuitinga. Ambos cursavam o 7° ano do ensino fundamental na escola Enéas Ferreira Nobre e participavam do grupo de coroinhas da Paróquia Nossa Senhora dos Remédios.

“A partida precoce de duas crianças tão queridas deixa um vazio imenso em toda a comunidade escolar e no coração de todos que conviviam com eles. Manifestamos nossa solidariedade às famílias, amigos, professores e colegas neste momento de dor e tristeza”, disse a gestão em comunicado via Instagram.

A pasta informou que a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada para a ocorrência. Apenas após o laudo da Pefoce será possível confirmar as causas dos óbitos. A Delegacia de Morada Nova está à frente do caso.



