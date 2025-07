Mutirão reforça combate à APLV no Ceará e atende 200 crianças no Hias

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 05-07-2025: Mutirão do Programa APLV, com atendimento às crianças com alergia à proteína do leite. A ocasião contou com a presença da Secretária de Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 05-07-2025: Mutirão do Programa APLV, com atendimento às crianças com alergia à proteína do leite. A ocasião contou com a presença da Secretária de Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 05-07-2025: Mutirão do Programa APLV, com atendimento às crianças com alergia à proteína do leite. A ocasião contou com a presença da Secretária de Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 05-07-2025: Mutirão do Programa APLV, com atendimento às crianças com alergia à proteína do leite. A ocasião contou com a presença da Secretária de Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 05-07-2025: Mutirão do Programa APLV, com atendimento às crianças com alergia à proteína do leite. A ocasião contou com a presença da Secretária de Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 05-07-2025: Mutirão do Programa APLV, com atendimento às crianças com alergia à proteína do leite. A ocasião contou com a presença da Secretária de Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS