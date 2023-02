Homem invade hospital e atira em três pessoas no município de Ibicuitinga

Um homem armado invadiu um hospital municipal de Ibicuitinga, no Sertão Central do Estado, e feriu três pessoas na madrugada dessa quarta-feira, 15. Há quatro dias uma chacina vitimou quatro pessoas e uma criança saiu ferida no mesmo município.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes das Polícias Civil e Militar foram acionadas para atenderem uma ocorrência de lesão corporal. Três pessoas foram baleadas no local.

As vítimas receberam os primeiros atendimentos e foram transferidas para um hospital em Fortaleza.

A investigação segue com a Delegacia Municipal de Morada Nova. "As diligências estão em andamento no intuito de identificar a autoria do crime, bem como elucidar os fatos", acrescdenta a SSPDS, em nota.

O caso foi registrado na Unidade Mista de Saúde Dr. Waldemar de Alcântara. Conforme a nota da Prefeitura de Ibicuitinga, após o conhecimento do ocorrido, a gestão municipal entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará para que providências sejam tomadas", informa.

O POVO apurou, com fontes da região, que um dos baleados foi o vigilante da unidade de saúde. O autor do crime fingiu passar mal para entrar no hospital e o profissional de saúde, ao ajudá-lo, foi surpreendido por um tiro. Outras duas pessoas que estavam no local também foram baleadas.

Chacina

No dia 11 de fevereiro, quatro pessoas de uma mesma família foram mortas e uma criança baleada. O crime chocou a região. Dois suspeitos foram presos e a motivação do caso pode ter relação com facções criminosas.

