Chacina no Ceará: quatro pessoas são mortas e criança é ferida dentro de casa em Ibicuitinga

Quatro pessoas foram assassinadas dentro de casa no Interior do Ceará, na madrugada deste sábado, 11. A chacina ocorreu no município de Ibicuitinga, a 197,8 km de Fortaleza. Uma criança ficou ferida a bala.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas se tratam de dois homens e duas mulheres ainda não identificados oficialmente. Haveria parentesco entre eles.

A pasta informa que uma ofensiva, com equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG), Força Tática (FT), Comando Tático Rural (Cotar), Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), foi desencadeada e segue em andamento, de forma ininterrupta.

Além de equipes da PMCE e da PC-CE, a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada para a ocorrência.

