Duas motocicletas que teriam sido usadas na chacina que deixou quatro mortos em Ibicuitinga (Sertão Central do Estado) no sábado, 11, foram apreendidas em um terreno na Zona Rural do Município. A apreensão ocorreu ainda no sábado, horas após o crime, tendo sido efetuada por policiais militares.

“O uso dos veículos no crime será investigado pela PC-CE”, informou, em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). “Os veículos foram conduzidos à Delegacia Regional de Aracati, unidade plantonista da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE)”.

Uma força-tarefa foi criada pela SSPDS para elucidar o caso. Até o momento, nenhum suspeito do crime foi preso. Um inquérito policial foi aberto na Delegacia Municipal de Morada Nova para investigar o caso.

Na ação, foram mortos dois homens de 21 e 44 anos, uma adolescente de 17 anos e uma mulher de 43 anos — a SSPDS não divulga os nomes das vítimas de homicídios. Uma criança de três anos também foi baleada e está internada no Instituto Dr. José Frota (IJF).

