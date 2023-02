"Eu não tô querendo acreditar que ele me deixou", diz familiar de vítima de chacina em Ibicuitinga

Uma das vítimas da chacina que deixou quatro mortos e uma criança baleada nesse sábado, 11, na localidade de Carrapicho, em Ibicuitinga (Sertão Central do Estado), estava grávida de quatro meses. Lorrana Nobre, de 17 anos, foi morta ao lado de Antônio Cláudio Sena dos Santos, de 44 anos; de Paixão Batista, de 43 anos, que era mãe de Lorrana e companheira de Antônio Cláudio; e de Francisco Silva, de 21 anos, companheiro de Lorrana.

As informações foram prestadas por familiares das vítimas, que terão suas identidades preservadas. Em entrevista a O POVO, eles contam não saber qual seria a motivação do crime. “A gente não sabe o que aconteceu e prefere não querer saber para não machucar mais”, diz uma das fontes.

Ela conta que Antônio Cláudio era “uma ótima pessoa, maravilhosa”. “Se você estivesse precisando de alguma coisa, poderia contar com ele. Se ele estivesse só com a roupa do corpo, ele tirava e dava. Não tinha intriga com ninguém, não mexia com nada errado”.

O mesmo depoimento ela dá sobre Paixão. “Ela recebia a gente muito bem. Mandava a gente comer direto, não deixava faltar nada para a gente”, diz ela. “Estamos com muita dor, muita saudade. Não sei nem mais o que dizer. Eu não tô querendo acreditar que ele (Antônio Cláudio) me deixou”.

Um outro parente de Antônio Cláudio corrobora o depoimento sobre a vítima. “Ele era uma pessoa maravilhosa, muito trabalhador, honesto, ajudava todo mundo naquela redondeza”, diz.

“Uma pessoa muito prestativa. Hoje, estávamos no velório, e descobri que ele era uma pessoa muito querida. Ele tinha um coração bom, puro. Só nos deixou muita saudade”, afirma. “Espero que (o crime) seja resolvido, que as autoridades resolvam”.

Sobre a criança de três anos, as fontes contaram que ele passou por uma cirurgia e está em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Instituto Dr. José Frota (IJF). O bebê era neto de Paixão.

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime foi identificado, assim como a motivação da chacina não foi divulgada pelas autoridades policiais.

Horas após o crime, policiais militares apreenderam duas motos que teriam sido utilizadas no crime. Os veículos foram encontrados em um terreno na Zona Rural de Ibicuitinga, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Nenhuma das vítimas tinha antecedentes criminais. A Delegacia Municipal de Morada Nova, município vizinho a Ibicuitinga, é responsável pelo caso. Uma força-tarefa foi montada pela SSPDS para investigar o caso.

