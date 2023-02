Dois suspeitos de participação em chacina em Ibicuitinga são presos

Repórter do caderno de Cidades

Dois homens foram presos suspeitos de envolvimento na chacina que deixou quatro mortos e uma criança ferida no último sábado, 11, em Ibicuitinga (Sertão Central do Estado). Com os suspeitos, a Polícia Civil apreendeu duas armas de fogo.



Um dos homens presos não teve a identidade divulgada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), visando não prejudicar o andamento das investigações. Ele foi preso no domingo, 12, com uma pistola calibre 380.



Já na segunda-feira, 13, Antônio Jonh Lennon de Araújo Pinheiro, de 33 anos, foi preso em Limoeiro do Norte, a 69,9km de Ibicuitinga. Ele é apontado como mandante do crime. Conforme o auto de prisão em flagrante (APF), ele estava escondido em uma fazenda, ao lado da companheira, onde havia sido contratado recentemente a pedido de um ex-funcionário. Com ele, foi encontrada uma espingarda artesanal calibre 22.



Em nota, a SSPDS informou que a motivação do crime seria a disputa entre grupos criminosos. No local do crime, funcionava um bar, onde, segundo a SSPDS, criminosos costumavam se encontrar, assim como haveria comércio de entorpecentes. Em depoimento, Jonh Lennon confessou ser integrante da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE).



"Ainda segundo as apurações, Jonh Lennon, desconfiava que uma das vítimas, uma mulher de 43 anos, que seria a responsável pelo bar, estava repassando informações do grupo para outros criminosos", afirmou a SSPDS.



"Apurações apontam ainda que um dos filhos da vítima de 43 anos seria integrante do mesmo grupo de Jonh Lennon, porém ele foi preso no final do mês de janeiro, durante uma operação da PC-CE. Na ocasião, Jonh Lennon conseguiu fugir da ação policial".

Também nessa segunda-feira, 13, uma comitiva da SSPDS foi até o local onde o crime ocorreu para acompanhar o trabalho policial. Estiveram presentes o secretário da Segurança Pública Samuel Elânio, os secretários executivos da pasta, coronel PM Márcio Oliveira e o delegado Sérgio Pereira, o comandante-geral da PM Klênio Savyo e o delegado-geral da Polícia Civil Márcio Gutiérrez.



As vítimas da chacina

Na chacina, foram mortos: Lorrana Nobre, de 17 anos, que estava grávida de quatro meses; Francisco Silva, de 21 anos, companheiro de Lorrana; Paixão Batista, de 43 anos, que era mãe de Lorrana; e Antônio Cláudio Sena dos Santos, de 44 anos, companheiro de Paixão. Uma criança de três anos também foi baleada na ação, tendo sido encaminhada ao Instituto Dr. José Frota (IJF), onde está internada em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).



