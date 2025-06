Colisão entre motocicletas deixa duas pessoas mortas em Ibiapina

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas e iniciaram os primeiros levantamentos sobre o acidente.

Uma colisão entre duas motocicletas deixou duas pessoas mortas em um trecho da rodovia CE-253, que liga o centro do município de Ibiapina , a 304,34 quilômetros de Fortaleza , com outras regiões. O acidente foi registrado na noite desse sábado, 31, e vitimou dois homens, de 31 e 35 anos de idade.

O trecho do acidente ficou parcialmente interditado enquanto as vítimas eram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda não há informações do que causou a colisão entre os dois veículos.

O caso do acidente de trânsito com vítimas fatais está sendo investigado pela Delegacia Municipal de Ibiapina, unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Até a publicação desta matéria, nenhuma pessoa chegou a ser presa diante da ocorrência.