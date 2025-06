Dois homens são presos com fuzil, rifle e maconha em Tianguá

Dois homens foram presos na noite desse sábado, 31, no município de Tianguá, a 318,68 quilômetros de Fortaleza. Com eles, foram apreendidos um fuzil calibre 7.62, um rifle calibre .38, 50 gramas de maconha e R$ 23 em espécie.

As prisões aconteceram por meio de composições do Comando Tático Motorizado (Cotam), do Policiamento com Cães (PCCães) e da Força Tática (FT) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).