Chacina de Ibaretama: vereadora e mais quatro acusados vão a Júri Popular

A Justiça do Ceará, por meio da 1ª Vara Criminal de Quixadá, pronunciou cinco acusados de envolvimento na Chacina de Ibaretama, que resultou na morte de sete pessoas, entre elas uma criança de 6 anos de idade. Uma oitava vítima sofreu tentativa de homicídio no crime, registrado na localidade de Pedra e Cal, no dia 26 de novembro de 2020.

A decisão da Justiça foi proferida no dia último dia 6 de outubro, por meio do juiz Welithon Alves de Mesquita. Os réus vão a Júri Popular, que é formado por sete jurados que decidem se os acusados são culpados ou inocentes. Em 2021, a Justiça aceitou novas provas contra os reus.

Uma vereadora do município, Edivanda de Azevedo, está entre os reús. Além da parlamentar, foram pronunciados Francisco Victor Azevedo Lima, Kelvin Azevedo Lima, Wandeson Delfino de Queiroz, vulgo "Interior", e João Paulo de Oliveira Campelo.