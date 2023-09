Homem fica preso às ferragens de acidente de trânsito em Ibaretama

Quatro pessoas estavam no veículo. Na ocasião, apenas o condutor ficou preso. Os outros três saíram tranquilamente

O Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) resgatou uma vítima presa às ferragens de acidente de trânsito, no km 48 da BR-122, em Ibaretama, no distrito de Pirangi, a 144,9 km de Fortaleza, nesta sexta-feira, 8.



O condutor do veículo, de 42 anos de idade, ficou preso às ferragens. Além disso, outros três passageiros também se encontravam no veículo, dois homens de 40 e 53 anos, e uma mulher de 48, respectivamente.

Todos os envolvidos foram removidos e levados por ambulâncias locais para o Hospital Municipal de Ibaretama.