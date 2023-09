Sede do Iprede em Quixadá deve começar a funcionar em 60 dias

imagem de apoio ilustrativo (muro do Iprede verde e amarelo com desenhos de crianças brincando): Mais de duas mil crianças já são atendidas pelo iprede na capital Crédito: Divulgação

A primeira unidade do Instituto da Primeira Infância (Iprede) no interior do Ceará deve iniciar suas atividades nos próximos 60 dias. Localizada em Quixadá, município a 163 km de Fortaleza, a nova sede atenderá crianças da cidade e do Sertão Central cearense. O período de aproximadamente dois meses até o início dos atendimentos é para finalização das obras de adaptação e reabilitação da estrutura do prédio cedido pela administração municipal. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “O Iprede já está todo desenhado. O projeto está detalhadamente desenhado. Se tivesse o prédio pronto, nós começaríamos na próxima semana”, afirma o diretor do Instituto, Sulivan Mota.

O gestor ainda afirma que o prazo pode variar, a partir do andamento de outras questões, como repasse de recursos. “Tem que ter a viabilização dessa verba que já está destinada, como vai chegar a nós. Até agora combinamos que será destinada ao próprio município, e ele repassa pagando nossas necessidades”, explica. Incentivo ao empreendedorismo Além do cuidado com a criança, o Iprede também volta a atenção para as mães das crianças atendidas por meio de projetos que fomentam o empreendedorismo, geração de renda e equidade de gênero. “Florescer”, com incentivo à arte e pedagogia, “Transformaria”, com capacitação em gastronomia, “Vai Maria” voltado para profissionalização em corte e costura e “Maria Bonita”, de treinamento em estética, são algumas das ações mobilizadas dentro do Instituto para fortalecer as famílias e gerar uma melhor rede de apoio aos jovens. Para manter todas essas iniciativas, o Iprede tem como uma de suas fontes de recursos a destinação do Imposto de Renda (IR) de pessoas físicas e jurídicas. Os valores a serem destinados podem chegar a até 7%, abatidos do IR devido sem nenhum acréscimo no valor pago. O passo a passo para destinar o imposto está no site da Receita Federal. Escolha por Quixadá Muitos foram os critérios para a escolha de Quixadá como nova sede do Iprede. A distância inferior a 200 km até a Capital, a presença de universidades, a renda per capita e o Índice de Desenvolvimento Humano foram alguns dos motivos que culminaram na opção pelo local. Para fins de continuidade, outros quesitos como a possibilidade de reeleição da atual gestão para maior seguridade do tempo de parceria e a presença de empresas para futuras destinações de imposto de renda também foram importantes para a tomada de decisão da administração do Instituto.

Limoeiro do Norte, a pouco mais de 100 quilômetros a leste, também foi uma das fortes candidatas. “Nós ficamos muito encantados, até lamentamos. A gente está até propondo ter alguma outra atividade no futuro”, conta Sullivan. Nova parceria O número de crianças atendidas no Iprede em Fortaleza, situado na rua Carlos Lobo, do bairro Cidade dos Funcionários, deve dobrar nas próximas semanas. Com quase dois mil jovens, entre pequenos com déficit de desenvolvimento, alterações de comportamento e Transtorno do Espectro Autista (TEA), o Iprede pretende receber outras duas mil, em uma nova parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME). O projeto ainda não tem nome, mas deve trabalhar atividades que facilitem a inclusão de crianças com deficiência nas escolas. Voltado para socialização e desenvolvimento de linguagem, a iniciativa tem como objetivo desenvolver a participação desses jovens nas escolas.