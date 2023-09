Trio é preso em Canindé suspeito de envolvimento em três homicídios no Maranhão

Três homens foram presos no município de Canindé, a 121 quilômetros de Fortaleza, suspeitos de envolvimento em três homicídios na cidade de Barão de Grajaú, no Maranhão, na tarde dessa quinta-feira, 7. A prisão foi efetuada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com uma guarnição da Polícia Militar do Ceará (PMCE), na madrugada desta sexta-feira, 8.

Os suspeitos foram abordados por agentes da PRF na cidade cearense e, durante a abordagem, eles foram questionados sobre a presença na cidade e o objetivo da passagem. Eles alegaram que estavam indo a Tauá, interior do Estado, para vender cestas básicas.

De acordo com os agentes, os relatos dos três homens foram contraditórios, e não foi confirmada a veracidade das informações. A PRF informou que não tinha indícios ou comprovação de que os suspeitos iriam comercializar os produtos no município cearense.