Estudantes de Horizonte denunciam dificuldades com transporte universitário intermunicipal

Os estudantes universitários de Horizonte , município na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), denunciam superlotação no transporte que os levam para aulas na Capital. Segundo relatos, alunos têm sido impedidos de embarcar nos coletivos.

De acordo com Ravi Nobre, 22, estudante de História da Universidade Federal do Ceará (UFC), a superlotação tem piorado nas últimas semanas.

A Prefeitura de Horizonte disponibiliza, por meio da Secretaria Municipal de Educação, veículos de transporte escolar para estudantes universitários e de cursos técnicos que residem no Município e estudam em Fortaleza. A iniciativa é gratuita, conforme a Lei Municipal n° 1.076.

O jovem relatou que os bloqueios de alunos têm ocorrido com cada vez mais frequência e relembra momento em que mais de 10 alunos foram impedidos de embarcar e tiveram de ir atrás de outros meios de transporte para assistir às aulas.

Camila Moura, 23, estudante de Processos Gerenciais na Uninassau, conta que alguns alunos foram barrados por falta da carteirinha, mesmo com a demora na entrega do documento.

Após recorrentes reclamações no grupo de WhatsApp das rotas, ele e outros 50 alunos foram excluídos, impossibilitando o contato com os responsáveis.

"Na prática, estamos há mais de um ano e meio com carteirinhas vencidas, sem qualquer retorno da coordenação. Enquanto isso, estudantes continuam sendo deixados nas paradas. Eu mesmo perdi uma aula", completou Ravi.

"É algo muito chato que tá acontecendo. É um desrespeito com os alunos. Enfim, são coisas que vem acontecendo já de muito tempo [...] Não dá mais. Tá muito cansativo. Tá muito difícil", completou.

Prefeitura de Horizonte



A Prefeitura de Horizonte disse, por meio de nota, que trabalha para regularizar a situação. O órgão informou que as carteirinhas já se encontram disponíveis para retirada no setor de transporte, reafirmando o compromisso com os universitários horizontinos.

A nota diz ainda que a Prefeitura continua garantindo transporte gratuito "embora não seja uma obrigação legal", e que todo o processo é validado através do cadastro.