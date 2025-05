Mutirão Transforma, para alteração de prenome e gênero, acontecerá em 12 cidades cearenses

Mutirão Transforma chega a sua 4ª edição e foi solicitada pelos movimentos sociais durante as audiências públicas do Orçamento Participativo da Defensoria, em 2022. As inscrições vão de 20 a 30 deste mês / Crédito: FÁBIO LIMA

As pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica podem receber auxílio para a alteração de prenome e gênero no Registro Civil por meio do Mutirão Transforma, realizado pela Defensoria Pública do Estado do Ceará. As inscrições vão de 20 a 30 deste mês. LEIA MAIS - Hospital Universitário do Ceará atendeu mais de 200 pacientes trans



O Transforma – Mutirão de Retificação de Nome e Gênero de Pessoas Trans e Travestis chega a sua 4ª edição após ser solicitada pelos movimentos sociais durante as audiências públicas do Orçamento Participativo da Defensoria, em 2022. Neste ano, as inscrições são válidas apenas para pessoas vulneráveis, registradas e que residem em: Fortaleza,

Crato,

Juazeiro do Norte,

Barbalha, Crateús,

Poranga,

Novo Oriente,

Ipueiras,

Catunda,

Santa Quitéria,

Monsenhor Tabosa e

Nova Russas. Em 2024, o Brasil teve um aumento de 22,8% nas alterações de gênero em cartórios, com 5.102 - número superior aos 4.156 registrados em 2023.

A maioria das mudanças foi de masculino para feminino, conforme os dados do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais – Arpen-Brasil, divulgados pelo jornal O Globo.



Mais de 18 mil brasileiros conseguiram alterar seus registros para adequar à sua identidade de gênero, quando, em 2018, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) regulamentaram a possibilidade de alteração sem exigência de ação judicial.

Nesse sentido, a Defensoria, por meio do Mutirão Transforma, auxilia as pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica na emissão das certidões exigidas por lei e na isenção de taxas.

A ação é realizada em parceria com a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Ceará, a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Ceará (Arpen-CE) e o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seccional Ceará (IEPTB).