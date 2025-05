Sem regularização, mais de 131 mil eleitores terão títulos cancelados no Ceará

Resolução de pendências pode ser feita por meio do autoatendimento ou em postos de atendimento do TRE-CE e cartórios

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral no Ceará (TRE-CE), cidadãos com inscrição eleitoral cancelada são orientados a solicitar a regularização do título o quanto antes, considerando as consequências da irregularidade à vida civil, como o impedimento de votar e possíveis bloqueios de empréstimos, de emissões de documentações e de matrículas em instituições de ensino.

No Ceará, mais de 131 mil eleitores e eleitoras terão seus títulos cancelados por não regularizarem a situação dentro do prazo, que se encerrou em 19 de maio. A medida abrange pessoas que faltaram às urnas nas três últimas eleições, sem justificativa ou pagamento das multas correspondentes.

Como resolver

Nesta fase, a resolução de pendências pode ser feita por meio do Autoatendimento Eleitoral, no site do TRE-CE, com a apresentação da documentação necessária, ou diretamente em postos de atendimento e cartórios eleitorais. É possível conferir os endereços e contatos no site do Tribunal.

A Justiça Eleitoral alerta que não fará comunicação individual sobre o cancelamento. Por isso, é responsabilidade do eleitor verificar sua situação. Caso haja débito, será necessário quitá-lo. No entanto, o pagamento de multa não reverte o cancelamento, sendo necessário requerer a regularização do título eleitoral.

Para mais informações, os cidadãos podem entrar em contato através do WhatsApp do TRE-CE, pelo número (85) 3195-8400.