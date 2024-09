Mais de 270 kg de maconha são apreendidos no interior do Ceará

Em Horizonte, a 43,45 quilômetros (km) de Fortaleza, foram apreendidos 276,8 quilos (kg) de maconha, que estavam divididos em 296 tabletes, na tarde desta quinta-feira, 26.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), os entorpecentes estavam em um imóvel abandonado no distrito de Dourados. A maconha foi encaminhada à Delegacia de Narcóticos (Denarc).

Neste ano, a quantidade de apreensão de maconha no Estado já bateu recorde: 3.941, 33 kg. O número supera o total de apreensões dos anos de 2023 e 2022, quando foram recolhidos, respectivamente, 3.514,82 e 3.431,16.