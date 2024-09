Apreensão de maconha no Ceará bate recorde dos últimos dois anos

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

Nesta terça-feira, 24, a Polícia Civil do Ceará (PCCE) divulgou mais uma operação que impacta no abastecimento e a comercialização ilegal de drogas em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. A ofensiva resultou na apreensão de 355 quilos de maconha . Participaram da coletiva de imprensa o delegado Adriano Felix e o delegado adjunto, Rafael Briazi.

Os números do site da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que são da Gerência de Estatística e Geoprocessamento, não incluem as apreensões de maconha do mês de setembro, que somam quase duas toneladas da droga.

A apreensão de maconha do Ceará , por quilo, entre os meses de janeiro a agosto deste ano soma 3.941, 32. O número é maior do que as apreensões dos 12 meses (janeiro a dezembro) de 2023 e 2022. Em 2023 a soma anual foi de 3.514,82, em 2022 o número foi de 3.431,16. Em oito meses, o Ceará ultrapassou os dois últimos anos em relação a apreensão do derivado de Cannabis.

Conforme Adriano Félix, a Polícia monitorava um veículo e identificou que o automóvel e fez o acompanhamento por meio de sistemas de videomonitoramento. O carro foi encontrado na CE-065, sentido litoral. A droga estava dentro do veículo, que era adulterado. Os ocupantes do automóvel fugiram quando perceberam a chegada da viatura.

Na casa foi verificada a existência de um casal, que usava tornozeleira eletrônica. Ambos estavam soltos desde julho deste ano e tiveram a liberdade restituída por meio do monitoramento, no entanto estavam novamente na prática ilícita. As quatro pessoas possuem antecedentes por tráfico de drogas.

Conforme o delegado Rafael, no momento da incursão dos policiais civis, na entrada da comunidade, estava um homem com entorpecentes e o indivíduo citado na denúncia. Houve um cerco e a equipe visualizou indivíduos arremessando uma bolsa, que armazenava drogas e dinheiro.

No domingo, 22, a Polícia Militar apreendeu aproximadamente 63 quilos de droga no município de Penaforte. A apreensão foi realizada durante uma inspeção dos agentes de segurança a uma carga no posto fiscal de Penaforte. A droga estava em um caminhão

No dia 18 de setembro a Polícia Civil apreendeu mais de 300 quilos de maconha e munições no bairro Passaré, em Fortaleza. A ação ocorreu por meio de denúncias. Os policiais do 16º Distrito Policial atuaram no trabalho investigativo e localizaram um automóvel que saiu de uma casa que era alvo de investigação. Dentro do veículo foram apreendidos 334, 520 quilos de maconha. Além do material ilícito, havia balança de precisão, que caracteriza o tráfico, cadernos com anotações e prensas.

No dia 14 de setembro a Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu 30 quilos de maconha e prendeu três pessoas em Caucaia. No dia 13 do mesmo mês a corporação, por meio dos policiais do 6º Batalhão da PM, apreenderam aproximadamente 600 quilos de maconha no bairro Itaperi, em Fortaleza.