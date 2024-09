Praia da Barra do Ceará está imprópria para banho neste fim de semana

A Praia da Barra do Ceará, que recentemente teve barracas destruídas pelo avanço da maré, está imprópria para banho neste fim de semana. Conforme Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), Fortaleza terá ao todo 21 trechos apropriados para banhistas no período.

P. do Futuro – Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema. P. do Futuro – Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09. P. do Futuro – Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08. P. do Futuro – Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06. P. do Futuro – Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues. P. do Futuro – Na altura da Av. Carlos Jereissati. P. do Futuro – Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01. P. do Futuro – Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares. P. do Futuro – Na altura da rua Ismael Pordeus. P. do Titanzinho – Praia do Titanzinho. P. da Abreulândia – Na altura da rua Teófilo Ramos. P. da Sabiaguaba – Na altura da rua Sabiaguaba.

P. do Meireles – Na altura da Av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar. P. do Meireles – Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06. P. do Meireles – Na altura da Av. Rui Barbosa. No Aterro. P. de Iracema – Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho. P. de Iracema – Na altura da Av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica. P. de Iracema – Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior.

P. do Mucuripe – Porto dos Botes. Na altura da rua Interna.

P. do Mucuripe – Ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe.

P. do Mucuripe – Na altura da Estátua Iracema do Mucuripe.

P. do Mucuripe – Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar.

Setor Oeste

P. do Pirambu – Praia da Formosa. Na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda.

P. da Colônia – Ao final da Av. Pasteur. Próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece.

P. Barra do Ceará – Praia do Coqueirinho. Próximo ao Projeto 4 varas (Horta).

P. Barra do Ceará – Praia das Goiabeiras. Na altura da rua Coqueiro Verde.

P. Barra do Ceará – Na altura da rua Bom Jesus.

P. Barra do Ceará – Praia da Barra do Ceará. Na altura da rua Rita das Goiabeiras.

P. Barra do Ceará – Foz do Rio Ceará.