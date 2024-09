Iniciativa Pirambu Innovation abre as portas para capacitar juventude

Projeto Pirambu Innovation é inaugurado nesta sexta-feira, 20 Crédito: João Filho

Foi inaugurado nesta sexta-feira, 20, no bairro Pirambu, em Fortaleza, o projeto Pirambu Innovation, que visa proporcionar à juventude local acesso ao conhecimento, à inovação e à cidadania. A iniciativa conta com cursos e oficinas na área de tecnologia, ciência, educação, cultura & artes, bem-estar, empreendedorismo e sustentabilidade. O Pirambu Innovation visa não apenas formar jovens em áreas técnicas, mas também capacitá-los a se apropriar do seu ambiente, além disso o local conta com laboratórios, espaços de inovação e oficinas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O projeto é uma continuidade do Pirambu Digital, iniciado em 2004. “Isso aqui é uma consequência do projeto que começou há 20 anos e que já formou diversos jovens, transformando suas vidas”, afirmou Mauro Oliveira, coordenador geral do projeto.

Mauro destaca a colaboração que Demócrito Rocha teve com o projeto. Em homenagem ao jornalista, o neto André Filipe Dummar, diretor de Estratégia Digital do Grupo de Comunicação O POVO, recebeu uma comenda Chico da Silva no dia da inauguração. “Demócrito foi por muito tempo foi diretor e presidente das organizações, além disso, ele foi um grande colaborador da gente. Convidamos o André para representar o avô. Nós entregamos a ele uma comenda por todo o agradecimento que temos ao seu avô”, disse Mauro. Projeto Pirambu Innovation é inaugurado nesta sexta-feira, 20 Crédito: João Filho

Entre as atividades do projeto, destaca-se o AME (Acolhimento, Meditação e Espiritualidade), uma iniciativa que busca melhorar a qualidade de vida e a saúde mental dos participantes. “O AME é um espaço criado para acolhimento, meditação e espiritualidade tanto para grupos jovens, quanto para idosos da região do Pirambu. Pois acreditamos que mente sã é corpo são, né? E a gente íntegra dentro do projeto Pirambu Innovation o acolhimento das pessoas, dessa forma vamos muito além da educação”, disse Rogério Soares, conselheiro do projeto. Projeto Pirambu Innovation é inaugurado nesta sexta-feira, 20 Crédito: João Filho