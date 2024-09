Ocupação 'Deus é Amor" abrigava mil famílias; Defensoria atende grupo

Famílias se abrigavam em terreno no bairro Carlito Pamplona, na região do Grande Pirambu, em Fortaleza. Desocupação no dia 10 de setembro foi violenta e levou a uma morte Crédito: Fabio Lima/ O POVO

A Defensoria Pública do Estado do Ceará está fazendo o diagnóstico das famílias que foram alvo de uma ação de desocupação na comunidade Deus é Amor, no bairro Carlito Pamplona. O trabalho começou nesta quinta-feira, 19 e já atendeu 320 famílias. A expectativa do órgão é chegar aos 1.000 cadastros até a segunda-feira, 23. Defensoria Pública realiza levantamento socioeconômico e jurídico para identificar as principais demandas da ocupação Deus é Amor, em Fortaleza Crédito: Divulgação / Núcleo de Habitação e Moradia

A Defensoria Pública classifica a ação de desocupação como "violenta e irregular". Durante a tentativa de remoção que aconteceu no dia 10 de setembro, a jovem Mayane dos Reis, de 28 anos, foi morta a tiros. A defensora pública Elizabeth Chagas, que coordena os trabalhos, diz que a ação de desocupação envolveu a violação de uma série de direitos. "A Constituição Federal e as leis asseguram que, uma desocupação, especialmente em áreas habitadas por tantas famílias, deve respeitar a dignidade e a integridade das pessoas envolvidas", afirmou.

O Grupo de Trabalho que atua no caso é formado pela Defensoria Pública, através do Núcleo de Habitação e Moradia e Ouvidoria Externa, pela Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Ceará, por meio do Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH), além do Escritório Frei Tito de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e Escritório de Direitos Humanos Dom Aloísio Lorscheider da Câmara Municipal de Fortaleza. Joyce Ramos, ouvidora da Defensoria Pública, afirma que o acompanhamento tem sido feito em diálogo com as lideranças da comunidade. "Nosso objetivo de conhecer a realidade socioeconômica dos ocupantes, bem como acompanhar juridicamente às questões em torno da ocupação a fim de garantir o direito à moradia das 1000 famílias acampadas", finalizou.