Casa da Mulher Horizontina inicia atividades nesta quarta-feira, 29

Local dispõe de delegacia, juizado especial, defensoria pública, entre outros serviços Crédito: Divulgação/Prefeitura de Horizonte

Horizonte, município localizado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), inaugura nesta quarta-feira, 29, a Casa da Mulher Horizontina Professora Nágela Eduardo Alves, com serviços em defesa dos direitos femininos. A Casa é o 11° equipamento do tipo no Ceará e deve reunir pastas de segurança, judiciário e auxílio psicossocial em um só lugar. Inspirado nos moldes da Casa da Mulher Cearense (CMC) e Casa da Mulher Brasileira (CMB), o lugar nasce com o objetivo de acelerar processos de denúncias realizadas por mulheres no município. O local também ofertará cursos, palestras e serviços na área de saúde como parte do programa Ceará por Elas, parceria entre o Governo do Ceará e a Prefeitura de Horizonte.