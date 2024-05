Inscrições para mutirão de retificação de nome e gênero acabam nesta terça, 28

Essa é a terceira edição do mutirão gratuito, que ocorre em Fortaleza e em outros municípios do Ceará. Novas certidões de nascimento para pessoas trans e travestis serão entregues no dia 25 de junho

Crédito: Giu Rodrigues/Defensoria Pública do Estado do Ceará

O prazo das inscrições para as pessoas trans e travestis que desejam realizar a retificação de nome e gênero na certidão de nascimento se encerra nesta terça-feira, 28. Esta é a terceira edição do mutirão Transforma , que ocorre na Capital e em outros municípios do Estado.

Se toda a documentação estiver em ordem, o órgão aciona os cartórios que, em seguida, entrarão em contato com os inscritos para a assinatura do termo de autodeclaração.

De acordo com a Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE), colaboradores do órgão entrarão em contato por telefone para informar sobre a participação ou sobre possíveis problemas de leitura de arquivo ou inconformidade com o que determina o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

As inscrições são feitas exclusivamente pelo site do projeto . A pessoa interessada deve preencher o formulário e enviar a documentação exigida por lei.

As pessoas interessadas que encontrem dificuldade para realizar o procedimento ou não tenham acesso à internet podem buscar as instituições parceiras do mutirão, de acordo com a lista abaixo.

O período da confecção das novas certidões de nascimento ocorrerá entre os dias 29 de maio e 24 de junho. A entrega dos documentos está prevista para ocorrer no próximo dia 25 de junho.

Nas duas primeiras edições do mutirão, em 2022 e 2023, 385 pessoas participaram da ação.

Os participantes ficam isentos do pagamento de taxas cartorárias e emolumentos devido à parceria entre DPCE, Corregedoria do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado (Arpen-CE) e Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seccional Ceará (IEPTB).

Além dos mutirões, a Defensoria Pública do Ceará atuou em 935 mudanças de nome e gênero de pessoas trans e travestis de forma administrativa no Estado.

O órgão ainda destaca que os interessados que não conseguirem participar do Transforma por falta de algum documento podem procurar as sedes da DPCE na Capital ou no interior do Estado para realizarem o procedimento de forma gratuita.