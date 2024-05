Ceará é o 1º estado no ranking de alfabetização do País, com 85%

Estado atingiu no nível 5 da meta do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica para alfabetização na idade certa, com mais de 80% do público alfabetizado no 2º do ensino fundamental

O Ceará é o primeiro estado do ranking de alfabetização do País, com 85% das crianças alfabetizadas no 2º ano do ensino fundamental em 2023. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 28, pelo ministro da Educação, Camilo Santana, ao lado de governadores no Palácio do Planalto, durante reunião do programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

Em seguida, aparecem os estados do Paraná, com 73%, Espirito Santo (68%), Goiás (67%), Rondônia (65%) e Rio grande do Sul, com 63%. Os resultados estão no 1º Relatório de Resultados do Indicador Criança Alfabetizada, indicador do programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, lançado em junho do ano passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O resultado também mostra que o Estado quase dobrou o número de crianças alfabetizadas no ano passado em comparação à última avaliação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), em 2021, quando tinha 45% da alfabetização na idade certa. O indicador mostra que foram 40 pontos percentuais a mais em relação ao registrado na época.