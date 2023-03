Professora da rede municipal de Horizonte é morta pelo companheiro em Pacajus

Um homem de 44 anos foi preso na noite da última quinta-feira, 23, suspeito de assassinar a tiros a companheira, no município de Pacajus. A vítima foi identificada como Nagela Eduardo Alves, 37, professora da rede muncipal de Horizonte. A identidade do suspeito não foi revelada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Em nota, a SSPDS informa que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo dentro de um imóvel no bairro Dedé Gama, vindo à óbito no local. Ainda conforme a nota, o suspeito tentou tirar a vida após o crime, mas não obteve sucesso.

O homem foi socorrido a uma unidade de saúde, onde segue sob escolta policial. Capturado, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio na Delegacia Municipal de Horizonte.

Por meio do trabalho da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), no local do crime foram encontradas munições e uma arma. As investigações terão continuidade na Delegacia Metropolitana de Pacajus.

Ainda na noite da última quinta-feira, 23, a Prefeitura de Horizonte publicou uma nota de pesar, por meio das redes sociais, na qual se solidariza com amigos, parentes, equipe de trabalho e alunos que conviviam com a vítima. Negela trabalhava na Escola Jorge Pereira da Rocha.

