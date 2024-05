Elmano anuncia ponto facultativo para sexta-feira, 31

Decreto vale para todos os órgãos da administração pública do Estado e garante o funcionamento de atividades essenciais

O governador Elmano de Freitas decretou ponto facultativo na sexta-feira, 31, dia seguinte ao feriado de Corpus Christi, celebrado pela Igreja Católica nesta quinta-feira, 30. A decisão foi anunciada pelo governador nas redes sociais e deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com Elmano, o ponto facultativo valerá para todos os órgãos da administração pública do Ceará. O decreto também garante o funcionamento de atividades essenciais, como as áreas da saúde e segurança pública.