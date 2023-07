Casal é apreendido suspeito de expulsar moradores de casa em Horizonte

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Com os adolescentes, ainda foram encontrados munições, um simulacro de arma de fogo e uma quantidade de drogas preparada para venda

Um casal de adolescentes foi apreendido pela Polícia Militar suspeito de expulsar moradores de sua casa em Horizonte (Região Metropolitana de Fortaleza). Com eles, a PM ainda encontrou munições, um simulacro de arma de fogo e uma quantidade de drogas preparada para venda.

Conforme Auto de Apreensão em Flagrante, policiais militares transitavam no Centro do Município nessa sexta-feira, 7, quando um cidadão os abordou dizendo que, dias antes, pessoas que se intitularam como integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) haviam afirmado que a casa não pertencia mais a ele e o expulsaram do imóvel.

Os PMs foram até o local e encontraram os autuados, que tentaram fugir, mas foram imobilizados. Em depoimento, a adolescente apreendida disse que não havia nada com ela. Já o adolescente permaneceu em silêncio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O dono da casa, por sua vez, disse que o imóvel estava alugado para uma pessoa, mas esta foi expulsa por integrantes da facção.

Ao se dirigir à residência para limpá-la e alugá-la novamente, deparou-se com o casal, que disse que a casa não mais o pertencia, momento em que mostrou um revólver. O adolescente ainda teria dito o nome de cinco pessoas que seriam os seus “patrões”.

Leia Mais Trio é preso suspeito de expulsar moradores no bairro Vila Peri, em Fortaleza

Suspeitos de expulsar moradores de casa são presos na Praia do Futuro

Em manifestação, o Ministério Público Estadual (MPCE) representou pela internação provisória do casal pelos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico ilícito de drogas, ameaça e extorsão. O pedido aguarda decisão judicial.