Três PMs morrem vítimas de acidentes de motocicleta em Fortaleza e RMF

Crédito: via WhatsApp O POVO

O fim de semana registrou cinco ocorrências envolvendo policiais militares vítimas, sendo três acidentes de trânsito com mortes, dois baleados e uma viatura atingida por tiros. Três policiais militares morreram nesse fim de semana vítimas de acidente de motocicleta em Fortaleza e Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza.

Além disso, dois policiais militares foram baleados e uma viatura atingida por disparos de arma de fogo, nos bairros Mondubim, Quintino Cunha e Conjunto Palmeiras, respectivamente.



De acordo com a Polícia Militar, o soldado Marcos Paulo Badazoni da Silva, de 31 anos, morreu na madrugada do domingo, 2, em Fortaleza, vítima de um acidente de trânsito "há alguns dias". Ele era lotado na 4ª Companhia do 23º Batalhão da Policial Militar, em Trairi.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o 3º sargento Eder Charles Borges, de 40 anos, também foi vítima de acidente de trânsito em Pacatuba. O agente era lotado na 1ª Companhia do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTUR).

O cabo Chiressy Martins Rodrigues de Paula, de 35 anos, morreu no domingo, 2, vítima de acidente de trânsito. Ele era lotado na 4ª Companhia do Batalhão de Trânsito (BPTur).

Dois PMs são baleados e viatura é atingida por disparos em ocorrências distintas

Dois policiais foram lesionados em Fortaleza nesse fim de semana. A informação foi confirmada pela Polícia Militar. Um cabo da corporação foi lesionado no braço, no bairro Monbudim, quando trafegava em uma motocicleta. Conforme a corporação, o agente de segurança foi abordado por um grupo de criminosos que saiu de um matagal. O militar reagiu a ação, mas foi ferido. O suspeito não foi localizado.

No sábado, 1º, um policial militar de folga reagiu a um assalto em uma barbearia no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza. O PM, um cliente e o suspeito foram baleados, o agente de segurança e o cliente foram socorridos. O suspeito não resistiu aos ferimentos. Ele era foragido da Justiça e respondia por crimes de roubo, receptação e corrupção de menores.

Os nomes dos agentes de segurança feridos não são divulgados.

Viatura da PM atingida por disparos no bairro Conjunto Palmeiras Crédito: via WhatsApp O POVO

Uma viatura da Polícia Militar foi atingida de disparos de arma de fogo na madrugada do domingo, 2, no bairro Conjunto Palmeiras. Um suspeito foi preso com uma arma de fogo e munição. Os policiais não saíram feridos.