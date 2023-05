Homem é preso por estupro e ameaça à companheira em Horizonte

Um homem, de 36 anos, foi preso em flagrante nesta quarta-feira, 3 de maio, suspeito de ameaçar e estuprar a companheira no município de Horizonte, a 45 km de Fortaleza.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), informou que o homem teria tentado manter uma relação sexual com a vítima contra a sua vontade e também a teria ameaçado. A mulher foi a uma delegacia e solicitou medidas protetivas de urgência.

O homem foi preso e levado à Delegacia Metropolitana de Horizonte e autuado em flagrante por tentativa de estupro e ameaça no contexto de violência doméstica.

Para realizar denúncias de violações contra mulheres é possível utilizar o telefone 180, da Central de Atendimento à Mulher. A ligação é gratuita e pode ser feita em qualquer horário.