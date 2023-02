Homem de 26 anos morre no dia do próprio aniversário

A Polícia Civil do Ceará está apurando as circunstâncias do crime

Três homens foram mortos a tiros em uma via pública de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza nesta quarta-feira, 22. Segundo as informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um homem de 26 anos, que faria aniversário hoje, morreu ainda no local. As outras duas vítimas, de 23 e 25 anos, foram levadas ao pronto socorro mas não resistiram aos ferimentos e também vieram a óbito.



Em nota, a SSPDS diz que a Polícia Civil apura as causas dos três óbitos e que equipes da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense foram acionadas e atenderam a ocorrência. O caso está a cargo da Delegacia Metropolitana de Horizonte, unidade que realiza diligências para identificar a autoria do crime, bem como descobrir a motivação do fato.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Horizonte: (85) 3336-6164

