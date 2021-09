Oito pessoas são presas em operação de combate a homicídios em Horizonte

Prisões foram realizadas no âmbito da Operação Gioconda, um desdobramento da Operação Carrocinha, que atuou em Quixadá com o objetivo de desarticular um grupo responsável por negociar drogas em municípios do Sertão Central

Oito pessoas foram detidas, em cumprimento de mandados de prisão preventiva, em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), durante ação da Polícia Civil para investigar homicídios e para o enfrentamento às organizações criminosas. Os capturados foram conduzidos à Delegacia Metropolitana de Horizonte para os procedimentos cabíveis. Agentes continuam as buscas a fim de capturar outros investigados da operação.

Foram cumpridos mandados de prisão preventiva por integrar organização criminosa contra: Gilderlânio da Silva de Freitas, 20, com passagem por roubo e homicídio; José Alan Ferreira da Silva, 21, com passagens por roubo a pessoa e porte ilegal de arma de fogo; Paulo Enrique Gomes de Sousa, 25, com três passagens por homicídio doloso, uma por tentativa de homicídio, uma por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, além de antecedentes também por tráfico de drogas e por dano; Suzana Pereira Lima, 25; Wallace Araújo da Silva, 27; Elisivania Ferreira Modesto, 23; Ianca da Silva Santos, 25, e Elizeuda Martins Gomes, 35.

LEIA MAIS | Operações somam 25 prisões por homicídios, tráficos e outros crimes em Fortaleza e Região Metropolitana

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Operação Gioconda é fruto de uma investigação que ocorre desde o ano de 2020, a qual visa combater uma organização criminosa com atuação nos municípios de Quixadá e de Horizonte. As buscas ocorrem em conjunto por meio da Delegacia Metropolitana de Horizonte e da Delegacia Regional de Quixadá. Os alvos dessa operação são investigados por associação criminosa, tráfico de drogas, homicídio, roubo, dentre outros crimes.

Sobre o assunto Prefeitura de Sobral descarta realização de Réveillon; Fortaleza ainda não tem nada definido

Três focos ativos de incêndio afetam região Centro-Sul do Estado

Roubos e furtos de veículos caem 23% no Ceará em oito meses

Chuva de granizo atinge Milagres nessa quinta-feira, 23; veja vídeos

Gioconda

O nome Operação Gioconda faz menção ao codinome de uma das mulheres alvo das investigações, que é conhecida entre os comparsas como “Monalisa”. O termo “La Gioconda” é o nome em italiano dado à pintura de Mona Lisa, do artista Leonardo da Vinci.

Segundo a Delegacia Metropolitana de Horizonte, a mulher tem uma grande importância na organização criminosa que atua no município. Ela seria a responsável pela movimentação do dinheiro e outras ações. Além disso, a Polícia Civil destaca a forte participação de mulheres que fazem parte de uma rede de apoio aos principais alvos da organização que atuam no município.

A Polícia Civil explicou que a Operação Gioconda é um desdobramento da Operação Carrocinha, que atuou em Quixadá, no ano de 2020, com o objetivo de desarticular um grupo responsável por negociar drogas em municípios do Sertão Central. A Operação Carrocinha investigou 42 pessoas, quando a grande maioria foi presa.



Tags