Roubos e furtos de veículos caem 23% no Ceará em oito meses

Nos oito primeiros meses deste ano, os roubos tiveram uma retração de 14, 5% e os furtos de 8,9% no Estado

O Ceará registrou queda de 23% nos números de roubos e furtos de veículos em oito meses. De janeiro a agosto do ano passado, houve 6.299 roubos de veículos no Estado. Neste ano, o número caiu para 5.383 no mesmo período. Já os furtos caíram de 2.746 ocorrências em 2020, para 2.502 nos primeiros oito meses deste ano. Os roubos tiveram uma retração de 14, 5% e os furtos de 8,9%.

Os dados foram compilados pela Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

Segundo o titular da pasta, Sandro Caron, o resultado foi alcançado devido ao policiamento preventivo e ostensivo realizado pela Polícia Militar, além das investigações da Polícia Civil alinhados ao apoio da área de inteligência da SSPDS e o uso de ferramentas tecnológicas como o Agilis e o Spia, que são acoplados ao videomonitoramento e o Status.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA TAMBÉM | 90% dos homicídios em Fortaleza e na RMF são motivados por envolvimento com tráfico e facções

+ Suspeito de roubo a bancos com 16 antecedentes criminais é preso

O titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), Pedro Viana, reforça que o trabalho de investigação e identificação de criminosos, o uso da tecnologia do Agilis e das câmeras de videomonitoramento e a fiscalização em oficinas e sucatas, que são locais onde ocorrem a comercialização de peças de veículos usados, contribuíram para a redução dos crimes.

O Estado apresenta ainda outros índices favoráveis. No mês de agosto, houve a redução de 83% nos roubos de cargas e o aumento de 90,9% nas apreensões de drogas nos oito primeiros meses do ano. Além disso, as polícias realizaram 22.212 prisões e apreensões nesse período. Em média, foram 2.776 capturas por mês em todo o Ceará.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags