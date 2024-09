Seis idosos estão internados após acidente com ônibus de passeio em Guaramiranga

Seis idosos permanecem internados após acidente com um ônibus de passeio que tombou na rodovia CE-065, em Guaramiranga, na região serrana do Ceará, na manhã desse sábado, 28. Além deles, um adulto também está entre as vítimas hospitalizadas. Três estão em hospitais particulares e quatro no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza.

O veículo transportava 46 pessoas e o motorista e estava fretado pelo Projeto Saúde, Bombeiros e Sociedade (PSBS), do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). O grupo fazia parte do núcleo do projeto do bairro Jardim Iracema, na capital cearense. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas e as demais escoriações leves.

De acordo com o Major Gadelha, do Corpo de Bombeiros, que também está entre as vítimas do acidente, informou que apenas essas pessoas seguem internadas e as demais retornaram para casa. “Somente essas pessoas estão em hospitais. Ficamos até 3 horas da manhã para pegar os pertences das pessoas, auxiliar na remoção do ônibus e desobstruir a via”, disse ao O POVO.