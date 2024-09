Motorista de aplicativo é morto enquanto trabalhava em Fortaleza

Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o crime como homicídio doloso, quando há intenção de matar; caso foi registrado na noite desse sábado, 28, no bairro Pedras

Um motorista de aplicativo foi morto a tiros no bairro Pedras, em Fortaleza, na noite desse sábado, 28. O crime aconteceu nas proximidades de um posto de gasolina na BR-116, enquanto a vítima, identificada como Jhonata Lima, 25, trabalhava. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o crime como homicídio doloso, quando há intenção de matar.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da PC-CE foram acionadas e realizaram diligências no local.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos do Estado do Ceará (Amap/Ce) disse que a vítima havia informado ao grupo de motoristas que tinha pegado uma corrida para o bairro Paupina.