Uruguaio é preso suspeito de dopar e estuprar vítimas em Canoa Quebrada, no Ceará

Homem atuava como terapeuta holístico e professor de yoga e se aproveitava das clientes que o procuravam em busca de cura na região litorânea do Estado. Ele foi incluído na lista vermelha da Interpol e preso nessa quarta-feira, 25, após fugir do País

Um uruguaio, de 62 anos, suspeito de praticar crimes sexuais em Canoa Quebrada, no município de Aracati, a 147,13 quilômetros de Fortaleza, foi preso nessa quarta-feira, 25, após fugir do País e desembarcar no Uruguai. O homem foi localizado pela The International Criminal Police Organization (Interpol) em ação conjunta com a Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

O suspeito atuava como terapeuta holístico e professor de yoga, onde se aproveitava da vulnerabilidade das vítimas, que o procuravam em busca de cura na região litorânea do Estado.

Conforme as investigações policiais, o homem teria utilizado durante as aulas substâncias para diminuir a capacidade de reação das vítimas, deixando-as vulneráveis para praticar os crimes sexuais. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável e crime contra a dignidade sexual.