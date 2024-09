Ônibus de passeio com idosos tomba e deixa pelo menos 15 feridos em Guaramiranga

O ônibus estava fretado pelo Projeto Saúde, Bombeiros e Sociedade (PSBS), do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), que dá aula de educação física de baixo impacto para idosos. O veículo estava descendo a serra de Guaramiranga com destino ao Mosteiro dos Jesuítas, no município de Baturité, quando tombou.

As vítimas foram resgatadas pela guarnição de salvamento do Corpo de Bombeiros de Baturité com suspeita de lesões nas costelas, membros superiores e inferiores. Elas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Baturité e para o Instituto Doutor José Frota (IJF), na Capital.

De acordo com os bombeiros, o veículo também se chocou contra um poste, que caiu na via, deixando a fiação elétrica caída. Ainda não há a confirmação de qual região o projeto partiu com destino ao passeio na região serrana. O PSBS atua em bairros em Fortaleza e em demais cidades do interior do Estado.

O POVO procurou a Polícia Militar do Ceará (PMCE) na tarde deste sábado, 28, para saber se o Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRE) atuou no local e no controle da rodovia. Assim que a corporação responder, essa matéria será atualizada.