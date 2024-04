Corpo de Bombeiros debela incêndio em bomboniere de Aracati

Imagens do Corpo de Bombeiros atuando no combate ao incêndio que atingiu bomboniere em Aracati Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h30min desta segunda-feira, 25, para um incêndio registrado em uma bomboniere no Centro de Aracati (Litoral Leste do Estado). O fogo consumiu cerca de 90% do material que havia no interior do comércio, estimou a corporação. Ninguém ficou ferido. Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início, provavelmente, nos fundos da loja, onde havia um ventilador de parede. Devido à grande quantidade de material inflamável (plástico, papelão, palha, garrafas de bebidas, etc), havia muito fogo e fumaça. Após cerca de uma hora, o fogo foi controlado. Cerca de 6 mil litros de água foram utilizados. A equipe do Corpo de Bombeiros ainda ficou no local fazendo o rescaldo e retirando os materiais que não incendiaram. A ocorrência teve fim por volta das 9h40min.