MEC autoriza criação de curso de Medicina em Baturité; cidade terá sede da Unilab

Um curso de Medicina será criado em Baturité, como autorizou o Ministério da Educação (MEC) nesta segunda-feira, 25. O curso será vinculado a uma unidade acadêmica da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) na cidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A assinatura do Ato de Autorização do curso de Medicina contou com a presença do governador Elmano de Freitas, que é baturiteense; do prefeito de Baturité, Herberlh Mota; da secretária-executiva do MEC, Izolda Cela; da senadora Augusta Brito; e de demais autoridades, como reitores e deputados.