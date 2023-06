10,5 kg de skunk apreendidos em encomendas com destino a Guaraciaba do Norte

Duas encomendas contendo 10,5 kg de skunk, ou super maconha, foram apreendidas pela Receita Federal durante fiscalização no terminal de cargas do Aeroporto de Fortaleza, na manhã desta sexta-feira, 16 de junho.



Segundo a Receita Federal, as encomendas postais eram provenientes de Florianópolis, em Santa Catarina, e tinham destino ao município de Guaraciaba do Norte, na microrregião de Ibiapaba.

Na última quarta-feira, 14 de junho, outros 12,5 kg da substância foram apreendidos no Terminal de Cargas do Aeroporto de Fortaleza, em encomendas também provenientes de Florianópolis e de São José, em Santa Catarina, com destino aos municípios de Guaraciaba do Norte e Ipu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS Supermaconha: 12,5 kg de skunk são apreendidos no Aeroporto de Fortaleza

O entorpecente, com alta concentração da substância psicoativa THC, foi encontrado com ajuda de um agente canino, o pastor belga, Scooter, membro da equipe de cães de faro da Receita Federal.

Apreensões foram realizadas pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho, na 3ª Região Fiscal, que dava continuidade à operação Maresia, deflagrada na última segunda-feira, 12 de junho.

Skunk ou super maconha

A substância conhecida como skunk, ou supermaconha, é uma droga produzida pelo cruzamento de diferentes espécies do gênero cannabis, que tem como principal composto constituinte o -9 tetrahidrocanabinol, ou THC. O skunk tem uma concentração de THC 8 vezes maior do que a maconha tradicional.