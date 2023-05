PA: 290 kg de skunk é apreendido em avião de igreja evangélica

Um avião da Igreja Quadrangular que tentava transportar 290 quilos (kg) de skunk foi apreendido pela Polícia Federal (PF) na manhã desse sábado, 27, no Aeroporto Internacional de Belém, no Pará. O suspeito de transportar os entorpecentes foi preso.

De acordo com os policiais, o material seria levado para fora do estado do Pará, por meio de um avião monomotor. "O homem foi autuado em flagrante por tráfico interestadual de drogas. O piloto não foi preso, pois não foi verificada participação dele no crime. A aeronave foi apreendida, assim como o celular do preso", disse a PF, em nota cedida à Folha de S. Paulo.

Em nota à Revista Fórum, a igreja afirmou que acionou a Polícia Federal assim que tomou conhecimento que os entorpecentes seriam transportados pelo suspeito.

Os policiais, ainda de acordo com a Revista Fórum, foram informados sobre um carregamento de entorpecentes que tinha como destino a cidade de Petrolina, em Pernambuco, e agiram prontamente.

"Minutos antes da decolagem, prevista para 7h30min, o responsável pela droga foi abordado, enquanto caminhava do pátio à aeronave. Ao ver a Polícia, correu para fora do aeroporto mas foi alcançado", disse a PF, também à Folha de S. Paulo.

A PF ainda afirmou que a carga ocupava todo o espaço livre do avião, além dos assentos para um passageiro e o piloto. A identidade do suspeito não foi revelada, e o caso será investigado.