Integrante de facção é preso durante ação policial em Guaiúba

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), após receber denúncias acerca da comercialização de drogas no bairro Santa Luzia, equipes da Polícia Civil foram até um imóvel para apurar os fatos.

Foram apreendidas quantidades de maconha e cocaína embaladas para venda, dinheiro, cinco celulares, vários documentos, uma balança de precisão e utensílios para a comercialização da droga. Na unidade policial, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e por integrar organização criminosa.

Conjunto de ações

O delegado Moisés Fernandes, titular da Delegacia Metropolitana de Guaiúba, disse que a prisão faz parte de um conjunto de ações contra o crime organizado e para a elucidação de homicídios registrados recentemente na região.

"O homem preso liderava um núcleo remanescente do Centro de Guaiúba. Dava apoio logístico na distribuição do entorpecente para as demais 'bocas' na região. Pedimos que a população contribua com informações, já que o foco dessas ações é investigar os últimos homicídios e desarticular as ação criminosas do crime organizado na região", afirmou.