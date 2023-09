Polícia prende suspeita de tráfico de drogas na Guaiúba

Mulher foi detida com 57 trouxinhas e pedras de entorpecentes como maconha e crack

Uma diligência realizada por uma equipe da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) no município de Guaiúba (RMF), na última quarta-feira, 6, terminou com a prisão de uma mulher. Ela é suspeita de tráfico de drogas.



Com a suspeita, os agentes encontraram um simulacro, além de 57 trouxinhas e pedras de entorpecentes como maconha e crack, além de três aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro.